“Sampai Jumpa”. Este é o nome da música que está a emocionar a Indonésia após o submarino KRI Nanggala 402 se ter ter afundado no sábado. Foi divulgado um vídeo dos 53 elementos da tripulação a cantar juntos esta canção popular, cujo título traduzido em português significa “Adeus”, semanas antes do acidente.

O vídeo foi gravado como tributo para o ex-comandante do submarino que foi substituído em março por Heri Oktavian, segundo o The Guardian. “Mesmo sem estar pronto para sentir a tua falta, não estou pronto para viver sem ti, desejo-te o melhor”, são as frases cantadas pela tripulação, acompanhada por uma guitarra.

O submarino KRI Nanggala 402 partiu-se em três partes, de acordo com as autoridades indonésias no domingo. Perante a localização exata do submarino foi possível confirmar que a pressão causou a sua destruição.

Nenhum tripulante sobreviveu, mas mesmo assim, a Marinha do país está a planear resgatar o submarino e os seus elementos. “Vamos analisar as fotografias e os vídeos subaquáticos para decidir que tecnologia é que será usada”, avançou o primeiro almirante Julius Widjojono, citado pela BBC.

O Presidente do país, Joko Widodo, considerou os tripulantes como os “melhores patriotas”. “O país vai premiar a tripulação, promovendo-os a um posto mais alto e premiando-os com uma medalha de estrela pelos serviços e pela contribuição destes guerreiros”, disse, ao anunciar que o governo irá financiar os estudos dos filhos dos tripulantes até ao ensino superior.

Militares, aviões e navios foram disponibilizados para localizar o KRI Nanggala 402, um submarino alemão, com cerca de 40 anos, mas ainda em boas condições, segundo a Marinha indonésia, que desapareceu enquanto realizava manobras.