Se António de Oliveira Salazar tinha como alcunha trocista OBotas, por via do calçado que usava invariavelmente, ao comemorarem-se os 25 anos da sua chegada ao poder, precisamente no dia 27 e abril, o lambe-botismo tomou de assalto todos os periódicos deste país que parecia existir apenas pela sua inquebrável vontade. “Entre Abril de 1928 e Julho de 1932, como Ministro das Finanças, toda a sua tarefa foi executada em termos exemplares”, podia ler-se num vespertino lisboeta.

“O restabelecimento o equilíbrio orçamental, seguido do saneamento das finanças públicas e da moeda, eram considerados pelo novo ministro como uma condição indispensável de toda uma vasta obra de ressurgimento nacional que tinha em vista. O professor Oliveira Salazar dedicou-se quase inteiramente ao desempenho da sua missão com um êxito e um acerto que o tornaram credor do interesse geral e do reconhecimento dos seus compatriotas!”

Passemos a mais um naco de prosa grandiloquente: “O prestígio internacional que alcançou e se exprimiu por inequívocas demonstrações de estima, apreço e aplauso, tornaram-no rapidamente a figura maior da política portuguesa cujo concurso foi considerado indispensável à realização de empreendimentos mais vastos e seguros.

