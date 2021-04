Um homem, de 69 anos, morreu, esta segunda-feira ao final da tarde, de forma súbita no meio da rua, na zona da Ameixoeira em Lisboa.

Caminhava na rua quando caiu de repente e ficou sem reação, testemunhas alertaram de imediato as autoridades, segundo o Correio da Manhã.

O INEM e a PSP mobilizaram operacionais para o local e ainda foram feitas manobras de reanimação no homem, mas óbito foi declarado no local.



O corpo foi já transportado para a morgue do Instituto nacional de Medicina Legal para ser autopsiado.