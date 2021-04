O Benfica venceu, esta segunda-feira, o Santa Clara, por duas bolas a uma, em jogo da 29ª jornada do campeonato nacional de futebol.

O marcador foi inaugurado com um autogolo do jogador do Santa Clara Carlos Júnior aos 26 minutos, aos 62 minutos a equipa açoriana conseguiu igualar com um golo de Anderson Carvalho, mas aos 73’, Chiquinho faria o 2-1 para o Benfica.

A equipa de Jorge Jesus passa assim a somar 63 pontos, aumentando para cinco pontos a vantagem sobre o quarto classificado Sporting de Braga e reduzindo para três a diferença para o FC Porto, no segundo lugar da tabela.