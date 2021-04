A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, esta segunda-feira, que na última semana houve tantas novas infeções de covid-19 como nos primeiros cinco meses da pandemia em 2020, sublinhando que a atual situação na índia é "para lá de dilacerante".

"Globalmente, a pandemia continua a intensificar-se", assinalou o diretor-geral da agência das Nações Unidas para a Saúde, Tedros Ghebreyesus, numa conferência de imprensa virtual, na qual evidenciou que pela nona semana consecutiva há um aumento da média de novos casos e pela sexta semana seguida de novos óbitos pelo novo coronavírus.

Porém, Tedros Ghebreyesus também elogiou “as pequenas descidas em novos casos e mortes” em alguns países do mundo, mas voltou a notar a disseminação do vírus na índia, que está numa situação extremamente preocupante.

De realçar que, esta segunda-feira, a Índia pediu ajuda internacional e Portugal será um dos países da União Europeia que irá enviar algum apoio para o país.

De acordo com as estatísticas do Our World in Data, só este domingo, o país registou mais de 320 mil novos casos da doença e mais de duas mil mortes.