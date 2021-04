O padre Guilherme Peixoto, pároco das freguesias de Amorim e Laúndos na Póvoa de Varzim, surge na nova campanha da casa de apostas Betclic, protagonizada pelo humorista Fernando Rocha.

No final do vídeo publicitário, o padre surge, vestido de batina, recomendando "responsabilidade", "moderação" e “juizinho” a todos os que andam “nestas coisas dos jogos”.

Questionado pelo Jornal de Notícias sobre a sua presença no vídeo da Betclic, o sacerdote respondeu: "Não há nada de mal na publicidade". O padre Guilherme Peixoto adiantou que o dinheiro que ganhou com a publicidade será "totalmente dividido entre as paróquias de Laúndos e Amorim". Referiu ainda que foi contactado por uma agência publicitária que conhece o seu trabalho "como DJ" e "nas redes sociais".

Num comentário que fez ao anúncio no Instagram, escreveu: "Espero que gostem. Se não gostarem, acendam velinhas e rezem por mim. Se gostarem, acendam velinhas e rezem também. Já alguém dizia, "coisinhas do Senhor, quantas mais melhor".

Já o cónego José Paulo Abreu, Vigário-Geral da diocese de Braga, não quis pronunciar-se sobre o anúncio, dizendo apenas, ao Jornal de Notícias que "nem todos os meios justificam os fins".