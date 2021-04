Uma das montanhas-russas mais altas do mundo, e a mais alta do Reino Unido, sofreu uma avaria quando um conjunto de carruagens estava no topo, o que obrigou os utilizadores a descerem a pé do carrossel.

O incidente aconteceu no parque de diversões The Big One, junto à praia de Blackpool Pleasure, em Inglaterra.

A diversão em causa chegou a ser considerada a mais alta do mundo, em 1994, mas foi ultrapassada por outras montanhas-russas no mundo. Atualmente, no entanto, continua a ser seu o título de mais alta do Reino Unido