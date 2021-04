Quatro pessoas foram detidas pela PSP por participarem numa festa ilegal na manhã de domingo, após a força de segurança fiscalizar um estabelecimento de diversão noturna na Amora, no concelho do Seixal.

A responsável pelo estabelecimento, de 51 anos, foi detida pelo crime de desobediência de cessação de utilização do espaço e um funcionário do espaço, de 22 anos, foi detido por posse de arma proibida.

De acordo com um comunicado da PSP, as detenções ocorreram pelas 08h45. O estabelecimento antecipou o horário de funcionamento, ao abrir a discoteca de madrugada, prolongando o evento pela manhã, “como tentativa de iludir a fiscalização pela PSP das normas do estado de emergência, que impedem a abertura das discotecas", indicou a PSP, em comunicado.

Segundo as forças policiais, estavam 60 pessoas na zona da esplanada a consumir.

O estabelecimento de diversão noturna estava a tocar música a um volume audível, enquanto os trabalhadores serviam às mesas e recebiam "pedidos variados de géneros alimentícios e bebidas", explicou a PSP.

A força de segurança também deteve dois clientes: um homem de 27 anos e uma mulher de 23 anos, por tráfico de droga, tenso sido identificados outros seis por posse de narcóticos.

Durante a fiscalização, a PSP apreendeu um revolver do calibre 38 com quatro munições, 143 doses de diversos tipos de estupefaciente - liamba, haxixe, ecstasy e anfetaminas – 605 euros, duas garrafas de óxido nitroso e vários artigos pirotécnicos.

Os detidos vão ser presentes, esta segunda-feira, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Núcleo do Seixal, para primeiro interrogatório, na qual serão sabidas as medidas de coação a aplicar.