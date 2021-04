É oficial: A Comissão Europeia avançou com um processo judicial contra a farmacêutica AstraZeneca. O motivo está relacionado com o incumprimento dos contratos para o fornecimento de vacinas contra a covid-19 para os países da União Europeia (UE).

“A comissão iniciou na sexta-feira uma ação judicial contra a empresa AstraZeneca com base em violações do acordo avançado de compra", anunciou o porta-voz da UE, Stefan De Keersmaecker, ao frisar esta ação foi lançada em nome dos 27 estados membros, segunda revela a agência noticiosa France-Presse.

A comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides, também já partilhou uma mensagem na rede social Twitter, onde confirmou que a Comissão Europeia "decidiu, juntamente com todos os Estados-Membros, seguir com uma ação judicial contra #AstraZeneca". "Cada dose de vacina conta. Cada dose de vacina salva vidas", rematou Kyriakides.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.



This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.



Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.