A ministra espanhola do Turismo, Comércio e Indústria, Reyes Maroto, recebeu, esta segunda-feira, um envelope com uma navalha ensaguentada. Esta é já a quarta ameaça dirigida a representantes políticos em Espanha.

Segundo o canal espanhol La Sexta, já foi aberta uma investigação ao caso.

De acordo com fontes da tutela, citadas pela mesma estação, o envelope tinha um endereço de remetente e a faca foi escondida entre dois CD’s para não ser detetada nos sistemas de segurança. Além da navalha, o envelope tinha ainda recortes de vários jornais, uma carta manuscrita e algumas capturas de conversas no WhatsApp.

De realçar que, na semana passada, Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlasja e María Gámez receberam envelopes com balas no interior, com ameaças dirigidas aos próprios e às famílias.

A ministra tem estado envolvida na campanha do socialista Ángel Gabilondo à presidência da Comunidade de Madrid.

Na passada sexta-feira, ainda antes de ser um dos alvos, Reys Maroto tinha sido questionada sobre as referidas ameaças e disse que o “discurso de ódio” tinha consequências, garantindo que seriam tomadas medidas sobre o assunto.