A chuva vai continuar a cair esta segunda-feira em Portugal continental, acompanhada de trovoada em alguns locais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, são esperados períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade no litoral Norte a partir do final da tarde. Estão ainda previstos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Estes aguaceiros "podem ser ocasionalmente sob a forma de granizo, sendo pouco prováveis até ao meio da manhã nas regiões Norte e Centro".

Assim, o IPMA colocou 16 distritos sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00 de hoje. Apenas os distritos de Bragança e Faro não estão sob aviso.

A previsão aponta também para uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro. As mínimas vão variar entre os 15 graus, em Faro, e os sete graus, em Bragança. Já as máximas vão oscilar entre os 23 graus, em Santarém e Setúbal, e os 15 graus, na Guarda.