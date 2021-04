Com a pandemia a assolar o país e o mundo há mais de um ano, deixando sequelas em muitos dos doentes recuperados da covid-19, o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) decidiu investir na promoção das mais de duas dezenas de estâncias termais da região, sublinhando o produto como potenciador de saúde e bem-estar. Em simultâneo, a Associação das Termas de Portugal está a desenvolver programas direcionados para a recuperação dos doentes pós-covid. A nova marca Termas do Porto e Norte de Portugal quer apostar na divulgação das termas no âmbito da terapêutica, mas também no âmbito do bem-estar e do lazer, “para que seja um produto turístico opcional para férias e/ou fruição de fins de semana com valor acrescentado daquilo que a água termal tem para oferecer, mas também de todas as infraestruturas e ofertas turísticas das imediações”. E já tem uma equipa de especialistas a estudar em como fazê-lo.

AS TERMAS NA LINHA DA FRENTE DO SÍNDROME PÓS-COVID “Atualmente, as termas são muito mais do que locais para tratamento de doenças (...). Desde o início deste século, que estas têm investido fortemente na modernização de infraestruturas, equipamentos e serviços, com o intuito de se reposicionarem como locais de promoção de Saúde, Bem-Estar e Lazer”, informa João Pinto Barbosa, secretário geral da Associação Termas de Portugal (ATP), em declarações ao i.

A pandemia trouxe “a alteração de comportamentos e motivações de procura de bens e serviços turísticos e de saúde”, constata Pinto Barbosa. O interesse por serviços de saúde para prevenção de doenças, reforço de imunidade e promoção de comportamentos e estilos de vida saudável assistiu a um grande aumento e, o responsável acredita que “continuará a ter um crescimento exponencial nos próximos anos”.



Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.