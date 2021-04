47 anos de democracia, quase tantos como os de ditadura

O regime que resultou da revolução de Abril, embora assentasse em excelentes intenções e sem dúvida tenha trazido vantagens indiscutíveis, não produziu um país perfeito, como Marcelo sublinhou.

Daqui a precisamente 364 dias, a 25 de abril de 2022, vão assinalar-se 48 anos de democracia – ou seja, tantos quantos durou a ditadura (1926-1974). As comparações entre as realizações de um e de outro regime, entre as respetivas virtudes e vícios, conquistas e falhanços, serão então inevitáveis. No discurso que ontem proferiu no Parlamento, talvez por saber que certas palavras e ideias, de tão repetidas, começam a perder o significado, Marcelo Rebelo de Sousa evitou os lugares-comuns acerca de Abril que fazem escola. Optou antes por fazer um elogio da História, acompanhado por uma síntese equilibrada de como aqui chegámos. Falou da guerra colonial e dos que nela combateram, das circunstâncias que a antecederam, dos capitães de Abril e de Ramalho Eanes – a quem prestou justa homenagem –, das “décadas conturbadas” que as antigas colónias viveram depois da independência. Deixou implícito que nem tudo foi mau antes do 25 de Abril tal como nem tudo foi um mar de rosas depois dele. Também Ferro Rodrigues foi menos celebratório do que de costume e fez referência às “sucessivas crises, financeiras e orçamentais, crises nacionais, crises migratórias”, etc., que atravessámos nestes 47 anos de democracia. Olhando para essas crises, a que eu acrescentaria uma crise de confiança nas instituições, uma crise de perspetivas e uma crise de valores, perceberemos que o regime que resultou da revolução de Abril, embora assentasse em excelentes intenções e sem dúvida tenha trazido vantagens indiscutíveis, não produziu um país perfeito, como Marcelo sublinhou.

