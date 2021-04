A noite mais especial de Hollywood decorreu este domingo, naquela que foi a 93.ª cerimónia de entrega dos Óscares. 'Nomadland- Sobreviver na América' conseguiu três Óscares, mas não houve um vencedor destacado. Já o grande derrotado foi ‘Mank’, que apenas venceu nas categorias de Melhor Direção de Arte e Cenografia.

'Nomadland', de Chloé Zhao, venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Realização e Melhor Atriz. Chloé Zhao tornou-se na primeira asiática e a primeira não caucasiana a vencer um Óscar na categoria de Melhor Realizador. Além disso, é também a segunda mulher a ganhar um Óscar de realização, em mais de 90 anos de Academia.

Já a Netflix foi o estúdio mais premiado da noite, mas todas as sete estatutetas recebidas dizem respeito a categorias técnicas.

Frances McDormand, ‘Nomadland ‘, foi considerada a Melhor Atriz e Anthony Hopkins, ‘O Pai', venceu o Óscar de Melhor Ator, mas não compareceu à cerimónia.

Pela primeira vez um Óscar de Melhor Atriz Secundária foi entregue a uma atriz sul-coreana, neste caso a Yuh-Jung Youn, pelo papel de Soonja no filme 'Minari'.

Eis a lista de vencedores:

Melhor filme:



"Nomadland - Sobreviver na América"



Melhor realização:



Chloé Zhao - "Nomadland - Sobreviver na América"



Melhor ator:



Anthony Hopkins - "O Pai"



Melhor ator secundário:



Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"



Melhor atriz:



Frances McDormand - "Nomadland: Sobreviver na América"



Melhor atriz secundária:



Yuh-Jung Youn - "Minari"



Melhor argumento adaptado:



"O Pai"



Melhor argumento original:



"Promising Young Woman - Uma miúda com potencial"



Melhor filme internacional:



"Another Round" - Dinamarca



Melhor filme de animação:



"Soul - Uma aventura com alma"



Melhor curta-metragem de animação:



"If Anything Happens I Love You"



Melhor documentário:



"My Octopus Teacher"



Melhor documentário em curta-metragem:



"Colette"



Melhor curta-metragem:



"Two Distant Strangers"



Melhor cenografia:



"Mank"



Melhor direção de arte:



"Mank"



Melhor montagem:



"Sound of Metal"



Melhor caracterização:



"Ma Rainey: A mãe dos blues"



Melhor guarda-roupa:



"Ma Rainey: A mãe dos blues"



Melhor banda sonora original:



"Soul - Uma aventura com alma", Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste



Melhor canção:



"Fight For You" - "Judas and the Black Messiah"



Melhor montagem de som:



"Sound of Metal"



Melhores efeitos visuais:



"Tenet"