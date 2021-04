Após a goleada do Burnley em Wolverhampton, a partida entre Leeds United e Manchester United, onde joga Bruno Fernandes, acabou a zeros, custando aos red devils dois importantes pontos na luta atrás dos rivais do Manchester City.

Findados os 90 minutos de jogo, pouco ficou para dizer de uma partida interessante do ponto de vista técnico, mas sem grandes momentos de "espetáculo", salvo alguns momentos em que Meslier, guarda-redes do Leeds, impediu os red devils de inaugurar o marcador.

Assim, e após a vitória do Manchester City por 5-2 frente ao Southampton, a contar também para a 33.ª jornada da Premier League, as duas equipas de Manchester ficam a 10 pontos de distância, com os citizens a liderar a tabela classificativa, acumulando 77 pontos.