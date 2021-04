Portugal registou, nas últimas 24 horas, 478 novos casos de covid-19 e seis óbitos associados à doença. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, o país soma agora um total acumulado de 834.443 infetados e 16.965 vítimas mortais desde o início da pandemia.

O Norte foi a região com mais novos casos registados: foram reportados 172 contágios nas últimas 24 horas. Segue-se o Lisboa e Vale do Tejo com 134, o Alentejo com 51, o Centro com 42 e o Algarve com 30. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 35 e 14 novas infeções, respetivamente.

Dos seis óbitos, dois ocorreram no Norte, dois no Centro, um em Lisboa e Vale do Tejo e um no Algarve.

O número de internados devido à doença aumentou ligeiramente, e há agora 348 pessoas com sintomas da covid-19 nos hospitais portugueses, mais seis do que ontem. Destes, 98 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) - número que não sofreu qualquer alteração face ao último balanço.

Por outro lado, 308 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 792.685.

Há agora 24.792 casos ativos de covid-19 no país, mais 164 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 24.313 contactos em vigilância.