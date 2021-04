A GNR cessou, este domingo, duas festas ilegais com mais de 160 pessoas, em duas situações distintas, no concelho de Palmela e no concelho de Sesimbra.

Na primeira situação, no concelho de Palmela, na sequência de uma denúncia que estaria a decorrer uma festa ilegal numa quinta, os militares deslocaram-se de imediato para o local.

“No decorrer da ação, foi desencadeada uma operação policial para identificar as pessoas que se encontravam presentes e cessar o evento, tendo sido possível identificar 85 cidadãos”, informa a força de segurança, em comunicado.

Foram levantados os respetivos autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, tendo ainda sido elaborado um auto de contraordenação por inobservância das regras de realização de eventos. A GNR apreendeu ainda três doses de cocaína.

No segundo caso, no concelho de Sesimbra, após uma denúncia de uma festa ilegal numa moradia, “foi também realizada uma operação policial para identificar os cidadãos presentes no local, tendo sido possível identificar 80 pessoas”.

Foram elaborados os respetivos autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, e um auto de contraordenação por inobservância das regras de realização de eventos.