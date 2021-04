O internacional português Gelson Martins testou positivo ao SARS-CoV-2. É o quinto caso de covid-19 no plantel do Monaco, depois de Krépin Diatta, Chrislain Matsima, Enzo Millot e Eliot Matazo.

“Após os últimos testes realizados, foi detectado um caso positivo de Covid-19 dentro do plantel", lê-se num comunicado do clube. "O jogador está bem, o seu estado de saúde não nos preocupa. Todas as medidas necessárias foram tomadas: ele está isolado e a ser monitorizado pela equipe médica, em conjunto com as autoridades locais", acrescenta.

O português irá falhar o jogo deste domingo contra o Angers.