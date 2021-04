Caitlyn Jenner, antiga campeã olímpica e ativista transgénero, anunciou, na sexta-feira, que entrou na corrida para ser a próxima governadora do estado da Califórnia. A estrela do clã Kardashian já apresentou a documentação necessária e pretende “colocar fim à desastrosa era de Gavin Newson”, o atual governador.

“Estou dentro! Vale a pena lutar pela Califórnia”, anunciou, num comunicado partilhado nas redes sociais. “Sou uma vencedora comprovada e a única 'outsider' que pode colocar fim à desastrosa era de Gavin Newsom como governador", continuou.

Caso venha a ser declarada vencedora, Caitlyn Jenner tornar-se-á a primeira pessoa transgénero neste cargo nos Estados Unidos da América.

Jenner ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976. Tornou-se mediática pelo seu casamento com Kris Jenner, mãe de Kim, Khloe e Kourtney Kardashian, estrelas do reality show “Keeping Up with the Kardashians”. Em 2015, anunciou a sua transição de género.

Agora acredita que"os californianos querem mais e merecem melhor do seu governante”.

"A Califórnia tem sido a minha casa nos últimos 50 anos. Eu vim para aqui porque sabia que qualquer pessoa, independentemente do seu background ou situação na vida, podia tornar os seus sonhos realidade. (...) Os californianos querem melhor e merecem melhor do seu governo", disse.