As autoridades da Indonésia encontraram destroços que acreditam ser do submarino que desapareceu, com 53 pessoas a bordo, no Mar de Bali, na quarta-feira.

O chefe do Estado-Maior da Marinha, Yudo Margomo, disse, este sábado, que as equipas de resgate encontraram vários objetos, durante as buscas, incluindo peças de um alisador de torpedo, uma garrafa de graxa usada para olear o periscópio e tapetes de oração. Não foi encontrado ainda qualquer corpo.

"Com as provas que descobrimos serem do submarino, passamos agora da fase de submersão para afundado", disse o responsável

Assim, a hipótese mais provável é a de que o submarino se tenha afundado, não havendo esperança de encontrar sobreviventes.