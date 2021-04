A comissão promotora do desfile comemorativo do 25 de Abril de 1974, na Avenidade da Liberdde em Lisboa, decidiu, esta sexta-feira, abrir o evento à participação de todas as entidades interessadas, mas impôs algumas regras por causa da covid-29.

Esta decisão surge depois da polémica com os partidos Iniciativa Liberal e Volt Portugal que estavam impedidos de participar, pois só eram permitidos membros das entidades que integram a comissão promotora.

A nova decisão foi tomada numa reunião virtual da comissão promotora, composta por mais de 40 entidades, que, segundo a agência Lusa, começou pelas 15h30 e se prolongou durante cerca de quatro horas.

Com a abertura a "todos os interessados", mesmo quem não está integrado “nas organizações que constituem a comissão promotora", a comissão sublinha que os participantes terão de cumprir as regras sanitárias impostas pela Direção-Geral da Saúde.