O mandato para o período 2021-2025 dos órgãos sociais do Sp. Braga está em aberto, e António Salvador já se candidatou para mais um mandato à frente do clube.

O atual presidente do Sp. Braga, que está na direção do clube desde 2013, é candidato único, e fez o anúncio da sua candidatura através de uma conferência de imprensa.

A recandidatura surge para "continuar este trabalho que entendo que ainda não está concluído, ainda para mais nesta altura, de pandemia, o clube precisa de continuação, sustentabilidade rigorosa para ultrapassar este momento", disse em declarações à SIC Notícias.

António Salvador comentou ainda um dos temas que mais afetam atualmente o futebol português: a diferença orçamental entre os diferentes clubes. "É um problema que vivemos em Portugal, infelizmente. É uma das lutas que temos de trabalhar, encurtar distâncias, especialmente em questões orçamentais, para os grandes. A diferença é muito grande para esses clubes [três grandes]. Agora com a centralização dos direitos televisivos, há que encurtar distâncias para que haja campeonato, não só para o Braga, mas para todas as equipas. Mais equidade em termos financeiros para que clubes possam lutar com as mesmas armas.", defendeu o recandidato à presidência do Sp. Braga.

As eleições dos órgãos sociais do clube acontece a 21 de maio.