Os dados da DGS, divulgados esta sexta-feira, dão conta de que Portugal tem atualmente 43 concelhos com incidência da covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um aumento de 14, face ao balanço geográfico anterior, com data de 16 de abril.

Os municípios de Vila Franca do Campo (1.357), nos Açores; e Odemira (991), no Alentejo; estão em risco muito elevado de contágio com incidências acumuladas superiores a 960 casos por 100 mil habitantes.

Já Aljezur (501), Machico (546), Resende (572) e Nordeste (576), registam mais de 480 casos por cada 100 mil habitantes.

Acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, estão sete concelhos: Lagoa (319), Portimão (306), Porto Moniz (299), Ribeira Grande (317), Cabeceiras de Basto (326), Cinfães (247) e Penela (278).

Por outro lado, existem também 65 concelhos com zero casos de covid-19 nos últimos 14 dias, mais dois do que no balanço anterior.