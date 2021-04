Portugal registou mais 506 novos casos de covid-19 e apenas uma morte associada ao vírus, segundo o boletim epidemiológico da DGS.

Nas últimas 24 horas, houve mais 580 recuperados, um número que supera valor de casos confirmados desta sexta-feira. Agora, o país já soma 791.751 recuperados e 16.957 mortes desde o início da pandemia em março de 2020.

Neste momento, estão 98 pessoas em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos seis pessoas em relação a ontem. No total, os hospitais portugueses têm 384 pessoas internadas com covid-19, valor que também reduziu com menos 11 internados.

Quanto à distribuição geográfica, o Norte voltou a reportar o maior número de novos contágios com 247 e também registou a única morte, nas últimas 24 horas. De seguida, surge Lisboa e Vale do Tejo com 126 novos casos, Centro com 69, Algarve com 33 e Alentejo com 7 novas infeções por novo coronavírus.

Em relação aos arquipélagos, os Açores registaram 15 novos contágios e a Madeira nove.

Todas as segundas, terças e sextas-feiras são atualizadas a matriz de risco: as taxas de incidência e de transmissibilidade R(t).

O risco de transmissibilidade permanece abaixo de 1, ao registar-se, esta sexta-feira, 0,98 a nível nacional e 0,99 no continente.

Quanto à incidência de casos por 100 mil habitantes, o território nacional registou 72,1 contágios, verificando-se um decréscimo desde o último relatório de quarta-feira, no qual se registou 72,7 casos por 100 mil habitantes. Já Portugal continental contabilizou 68,3, aumentando o valor em três décimas desde a avaliação de quarta-feira.

Portugal tem, até à data, 43 concelhos com incidência de covid-19 superior a 120 infeções por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 14 em relação ao boletim de DGS divulgada na passada sexta-feira.

Os munícipios que estão no nível de risco muito elevado de contágio são: Vila Franca do Campo (1.357), nos Açores, e Odemira (991).

Dos 43 concelhos, quatro reportam um acumulado de mais de 480 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias,: Aljezur (501), Machico (546), Resende (572) e Nordeste (576).

Já acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, estão sete concelhos: Lagoa (319), Portimão (306), Porto Moniz (299), Ribeira Grande (317), Cabeceiras de Basto (326), Cinfães (247) e Penela (278).

Portugal tem agora 24.689 casos ativos de covid-19, menos 75 nas últimas 24 horas. As autoridades de saúde têm 23.111 contactos sob vigilância, mais 675 do que quinta-feira.

Veja aqui o boletim da DGS desta sexta-feira na íntegra