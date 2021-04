Por José Manuel Neto Simões, Capitão-de-Fragata (R)

O 25 de Abril de 1974 rompeu, naquela madrugada de liberdade, a longa noite da ditadura que Portugal viveu. Fora do tempo e da história o regime do Estado Novo calou o povo português condicionando o fatídico destino de atraso, desigualdades e pobreza. Esse destino não foi a providência que nos deu, mas sim a ditadura que nos impôs.

O movimento dos capitães que fez romper a nossa aurora constituiu um grupo de bravos que gritou bem alto, que um povo pode estar muito tempo silenciado, mas a sua alma não pode ser esmagada. É a alma do nosso povo que todos os anos se comemora em 25 de Abril, que representa um dos momentos mais importantes de coragem. Reconquistamos a liberdade e democracia. Por isso, o evocamos e celebramos.

Mas o 25 de Abril não é de nenhuma força política, pois foi um grupo de jovens oficiais que lançou o renascimento da nossa liberdade tendo o povo rapidamente assumido o seu destino. E esse grupo de oficiais em bom tempo acabou por deixar fluir a democracia.

Muitas foram as vicissitudes do processo revolucionário até à estabilização democrática porque nem todos almejavam aquilo que se designava de modelo de democracia liberal. Alguns sonhavam com outras ditaduras. E foi o povo nas ruas e nas eleições que foi construindo o seu futuro que se faz todos os dias porque a democracia é um processo que exige aprofundamento.

A defesa da democracia reclama a mobilização permanente e cidadãos cada vez mais conscientes dos seus direitos que possam confrontar o Estado que nem sempre os respeita por conveniência por oportunidade ou incapacidade dos governantes.

Nenhum povo nasceu para estar confinado. Este ano evoca-se o dia fundador da nossa democracia num momento particularmente complexo. A pandemia que nos mudou a vida faz-nos novamente sentir, desde 1974, a sensação de falta de liberdade. Em ditadura esta seria uma oportunidade para lançar sistemas de vigilância sobre os cidadãos e para retirar ou suprimir direitos particularmente com os meios tecnológicos, que dispomos capazes de fazer da sociedade uma distopia de vigilância centralizada.

A democracia é a barreira que impede a prepotência do déspota. Também por isso é preciso encarar a importância do 25 de Abril como um momento fundador do nosso regime democrático. E o ritual de evocarmos e celebrarmos esse dia não é uma futilidade dos políticos. É antes mais um momento de celebração da liberdade dos portugueses.

Nesse sentido, não é compreensível que os políticos e os cidadãos em geral se abstenham em celebrar algo que é tão intrínseco à natureza humana e é seu dever preservar. Tal só é possível em políticos que repudiam o 25 de Abril e a liberdade sejam eles saudosistas do Estado Novo ou recentes excrescências populistas e neoliberais que, aliás, só a democracia permite a sua existência.

Além disso, há também aqueles que por tacticismo político ou por manifesta incompreensão do fenómeno democrático se refugiam em argumentos estapafúrdios para não promover a celebração da liberdade.

Naturalmente que as celebrações devem continuar a ser realizadas de modo comedido enquanto perdurar a pandemia e respeitando as especificidades do momento, mas os políticos não se podem esconder apesar de todos os constrangimentos. Não podem ter medo de assumir a causa da defesa da liberdade.

É precisamente em tempos excepcionais, como os que vivemos nesta pandemia, que se impõe evocar o que constitui mais do que um costume ou um ritual, o que é manifestamente essencial. Em tempos de dor, sofrimento, luto, separação, confinamento, o que mais importa evocar: a pátria, a independência, a república, a liberdade e a democracia.

Perante os problemas que defrontamos e os que vamos defrontar em liberdade e democracia temos de continuar a resistir ao desgaste, à fadiga, à lassidão. Temos de manter a máxima convergência possível. Temos de não ceder ao simplismo de separar velhos e novos, urbanos e rurais. E também não cair na tentação fácil de descriminar ideias, correntes de opinião ou pessoas, como se o 25 de Abril fosse só de uma parte de Portugal.

Nestes tempos difíceis que vivemos importa falar dos seus desafios presentes e futuros, do que fazemos e do que falta fazer, do que acertamos e do que erramos. É ainda ir às raízes buscar forças adicionais, encontrar mais razões para mobilizar, para enfrentar cansaços, desânimos e frustrações.

Evocar o 25 de Abril é falar deste tempo, não é ignora-lo. É combater a crise na saúde e a crise económica e social. Deixar de evocar o 25 de Abril no tempo em que ele porventura mais está a ser posto à prova nos últimos 47 anos, seria um absurdo cívico e seria também um péssimo sinal de falta de unidade no essencial e de compromisso de juntos, na nossa diferença, continuarmos uma missão que não está acabada.

A cobardia não pode ser a virtude dos políticos, que são a linha da frente em situação de crise porque garantem a logística de todo o pessoal considerado essencial no combate a pandemias ou catástrofes.

Acresce que não foi apenas a liberdade que conquistamos, pois com o 25 de Abril o Estado saiu reforçado para a defesa da qualidade da pessoa humana com a universalização do acesso à educação e aos cuidados de saúde. Houve progresso material e o desenvolvimento social foi inegável, onde se destaca o Serviço Nacional de Saúde, cuja capacidade de resposta e o consenso sobre a sua importância a pandemia evidenciou.

Nos tempos que vivemos regozijamo-nos com os profissionais de saúde que todos os dias asseguram cuidados num ambiente inimaginável em tempos de paz. Devemos agradecer aos professores a quem pedimos que se adaptem com rapidez ao ensino à distância. Reconhecemos aos bombeiros, Forças Armadas e Forças de Segurança a coragem, generosidade e abnegação perante a adversidade. E reconhecemos ainda a iniciativa e o trabalho incansável dos autarcas que servem as suas populações.

Falta, sobretudo concretizar a construção de uma sociedade com mais justiça social em que a política volte a estar ao serviço do bem-estar dos cidadãos e não submetida ao poder económico da geofinança.

Esta crise sanitária que vivemos tem de representar um momento de aprendizagem colectiva. Nem Estado mínimo nem Estado máximo; o que é importante definir é o Estado necessário. Ou seja, aquele que defende a soberania, os direitos e as necessidades dos cidadãos não apenas nas conjunturas ou ideologias, mas preparando estrategicamente o futuro de Portugal.

Um novo consenso estratégico que deverá ter o apoio maioritário na sociedade portuguesa. Mas para isso terá que haver mudança. Portugal tem que assumir um novo paradigma de desenvolvimento assente na sustentabilidade económica e financeira.

Quando se comemora o 47º aniversário do 25 de Abril, importa celebrar a vida e a liberdade, pois nenhuma noite é eterna. Foi naquela madrugada que os portugueses emergiram da noite e do silêncio.

Temos que ter serenidade, confiança e muita esperança neste tempo que é de sacrifício para todos os portugueses sendo necessário convergência e unidade no país, admitindo que o caminho a fazer ainda é longo, difícil e imprevisível.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.