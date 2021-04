Apepinadores

SE há algo que me apepina, é a falta de memória; se há algo que me avinagra, é a memória seletiva. A propósito da eventual criação de uma Superliga Europeia, ouvi gente que devia ser mais sabedora, bradar contra a formação de uma prova por convites e fora do âmbito organizativo da UEFA. Primeiro, basta recordarmo-nos que as primeiras edições da Taça dos Campeões sofriam do mesmo mal – aliás, Portugal que o diga quando, em 1955-56, o Sporting se apresentou em competição como convidado no lugar do Benfica campeão; em segundo lugar, não há nenhuma lei divina, propagada pelos deuses do futebol, que declare a UEFA e a FIFA como as únicas entidades que podem organizar torneios. Outras podem surgir a reclamar os mesmos direitos, tal como deve suceder em democracia. E se pensarmos como os últimos presidentes dos dois organismos – Blatter e Platini – foram atirados borda fora à custa de acusações de corrupção, também chegamos à conclusão de que não andamos propriamente a lidar com gente de bem. Por mim que siga a Liga, como a procissão do António Lopes Ribeiro. É apenas mais um passo. Ou também já nos esquecemos que a impoluta UEFA inventou uma Liga dos Campeões que barra o acesso às fases decisivas aos infelizes marginais da Europa? Depois, poupávamos as equipas portuguesas, neste caso o FC Porto, único que tem passado a fase de grupos, a enxovalhos valentes: 0-2 em casa com Chelsea, Liverpool e Juventus; 1-4 em Anfield; 0-5 nas Antas com o Liverpool; 1-6, em Munique, com o Bayern, só para citar os últimos cinco anos e não me deixar levar por essa esparrela do grande Porto europeu. Uma Superliga seria uma revolução interessante, tal como foi a Lei Bosman. Ver a UEFA e os seus árbitros de mão que tinham sempre uma mãozinha a favor dos clubes preferidos – Kuit, Brych, Çakir, Laoz... (agora que o infame Ivanov já desapareceu) – à toa, já me livra de alguns borborigmos. Mas, se deitar uma vista de olhos, ao esquema preparado por essa gentalha para a nova Liga dos Campeões, então é que apepino de novo. Como vontade de vomitar.