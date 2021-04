A alma do futebol

Fantástica e absolutamente determinante a atitude dos adeptos que saíram à rua e se manifestaram um pouco por toda a parte contra a criação de uma Superliga Europeia praticamente fechada e que se revelava a antítese de tudo o que o jogo representa e o torna tão especial e apaixonante. A emoção pela incerteza, a capacidade de surpreender mas sobretudo de sonhar que é possível atingir o topo, mesmo não raras vezes entre forças aparentemente desiguais e as histórias que conhecemos que o demonstram, são parte da essência de um desporto que não sobreviveria com o mesmo entusiasmo sem que a competição possa conduzir à gloria ou ao fracasso. A matriz sociológica do futebol europeu é esta. Por isso impossível de comparar com a NBA ou outro negocio bem sucedido.

A verdadeira resposta veio, como seria de esperar, de quem mais percebe o jogo. De quem o criou e o vive de forma única, os ingleses (e quem lá joga ou treina). A um conjunto de milionários que achavam que o dinheiro comprava tudo e para quem o investimento no futebol tem a mesma finalidade de um poço de petróleo ou de uma cadeia de supermercados, que pouco ou nada sabem da devoção que os fervorosos adeptos emprestam ao seu clube (por vezes até passando os limites do razoável) contrapuseram-se os intervenientes. Não é por isso uma vitória da UEFA ou da FIFA ou mesmo das federações. Movimentos muitas vezes também eles associados a um conjunto de intenções e ações pouco claras que em nada prestigiam os amantes da modalidade (e não faltam por aí histórias recentes que o demonstram).

À cabeça dois treinadores que são acima de tudo dois grandes senhores. Jurgen Klopp e Josep Guardiola. Com eles vários capitães e jogadores das próprias equipas que se assumiam fundadoras desta liga de elite. Sem medo de passar uma mensagem contundente contra quem lhes paga o ordenado e por respeito ao jogo que tanto lhes dá a ganhar mas também à competitividade que faz parte da sua essência. Foram eles a dar o sinal que os adeptos precisavam para assumir a vigorosa oposição a que assistimos. Adeptos a contestarem os próprios clubes, a imporem-se perante tamanha infâmia mostram de forma clara que são eles a alma do futebol. Estranho por isso o silêncio de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Os mais titulados e afortunados jogadores que numa altura em que era preciso assumir o seu carisma e o seu caráter permaneceram calados mesmo perante milhares de fãs que lhes pediam uma resposta.

Ao contrário das histórias de embalar, nos dias que correm não são muitos os exemplos em que o lado mágico se sobrepõe ao lado mais obscuro e promiscuo. Por isso esta vitória tem um sabor especial. A demonstração de que os muitos interesses que gravitam à volta do futebol e que o têm vindo a estragar aos poucos ainda não são suficientes para corromper a alma dos mais leais adeptos. Para quem de nada vale ganhar sem competir, para quem a glória se faz à conta de muito esforço e de um amor que não se explica. Sente-se. Não sei até quando será possível e se voltaremos a ter tamanha demonstração de força. Mas que foi bonito, lá isso foi. O sonho mantém-se por isso vivo para tantos clubes que ousam subir ao patamar mais alto e para tantos jovens que trabalham para um dia lá chegar.