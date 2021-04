A comédia do 25 de Abril, segundo o capitão Vasco

A história das comemorações do 25 de Abril em Lisboa faz lembrar um filme cómico, cujo guião é livre e onde todos os disparates são legítimos. Li várias notícias e algumas crónicas de opinião e, confesso, pensei estar perante uma brincadeira do dia 1 de abril. Em primeiro lugar, fiquei a saber que só podem desfilar mil pessoas, por imposição da DGS, sendo que estas são escolhidas pelas associações organizadoras do evento – onde Vasco Lourenço, o capitão de Abril que mais disparates comete sempre que lhe abrem o microfone, julga-se o dono do templo e os aventais que vão desfilar terão de ter a sua autorização. No meio desta trapalhada ficou a saber-se que o dono do 25 de Abril não deu o convite aos homens da Iniciativa Liberal, que vão acabar por ir à boleia (convite) do Livre. Mas faz algum sentido a dita festa da Liberdade acontecer através de uma espécie de guest list? Não seria mais democrático que, além dos organizadores, participassem os primeiros mil manifestantes – que seriam identificados para futuros problemas com a pandemia? E qual a razão para a organização profissional 25 de Abril não se ter lembrado de fazer vários desfiles pela capital, permitindo que todos aqueles que querem passear o seu cravo para dar vivas à liberdade o pudessem fazer? Mas, sejamos francos, a Direção-Geral de Saúde exigiu mais regras para o desfile do 25 de abril do que impõe nas manifestações dos Chegas, CGTPs, negacionistas e afins, onde nunca se ficará a saber quem possa ter contaminado com covid-19 os restantes presentes. Ou mesmo com o que se passa nas feiras, onde chegam a estar bem mais de mil pessoas, bem juntinhas umas às outras. Parece que a DGS só entra em ação quando alguma mente mais brilhante assim o decide. Em relação à prosápia de Vasco Lourenço, é triste ver um homem que teve um papel tão importante na história do país portar-se como um adepto da Liga dos Últimos. “Eu é que sou o dono da festa e só entra quem eu quero”, deve pensar o antigo militar. Por mim, à vontade. A liberdade deve ser festejada em locais livres e não em clubes privados.