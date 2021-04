Prepare o guarda-chuva e tire os casacos impermeáveis do armário. O fim de semana vai ser de chuva e trovoada, especialmente durante a tarde desta sexta-feira e o dia de amanhã. A culpada é a depressão Lola.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as regiões Norte e Centro serão as mais afetadas, onde poderá ocorrer, além de chuva e trovoada, queda de granizo.

“Os distritos mais afetados serão os das regiões norte e centro. Ocasionalmente podem ocorrer aguaceiros que poderão ser de granizo, principalmente no sábado”, disse a meteorologista Patrícia Marques à agência Lusa. Está também previsto vento forte nas terras altas e a chuva deverá manter-se até ao início da próxima semana.

Antes de chegar a Portugal continental, a depressão Lola passou pelos Açores, onde foram registadas dezenas de ocorrências relacionadas com queda de árvores e estruturas, mas “o pior já passou”.

“Nos Açores, o pior já passou, tendo sido emitidos avisos de vento e agitação marítima. Na Madeira, apesar de ter ocorrido alguma precipitação, foi menos gravoso do que nos Açores. Tem também aviso amarelo de agitação marítima”, disse.