São seis e quarenta e cinco, o sol ainda “não acordou” e não existe muito movimento no jardim da Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa. Ouvem-se os carros a passar, o barulho de persianas a abrirem, e, ao longe, nas janelas dos prédios, acendem-se algumas luzes enquanto não chega a luz da manhã. A esta hora é possível assistir na primeira fila à abertura dos cafés, às entregas do pão quente e ao passeio matinal dos animais domésticos. Mas, assim que o relógio marca as sete horas, enquanto uns ainda dormem, vêem-se os primeiros desportistas a chegar ao jardim e a ocuparem estes espaços verdes.

A ESCOLHA DA MANHÃ Rita (nome fictício), foi uma das primeiras a chegar. Quando abordada, pede desculpa e diz que não pode parar para conversar, pois não quer perder o ritmo. Com os fones nos ouvidos, dá algumas voltas perto da fonte luminosa e, depois, com um sorriso, aproxima-se: “Não posso parar, mas pode-me acompanhar”, convida a médica dentista e fisioterapeuta de 35 anos.

“Faço desporto todas as manhãs. Acordo por volta das seis horas, faço o meu pequeno almoço, espero um pouco pela digestão e venho correr durante uma hora”, descreve. “Aos domingos alargo o horário mais um bocadinho, já que tenho a agenda mais livre”.

