Ainda há restos de fitas a vedar o acesso, mas as barreiras já não são muito evidentes e as barras a estrear pedem que se façam umas elevações mesmo a quem não domina muito mais truques. Diferentes estruturas metálicas e marcas no chão formam um espaço de “street-workout” e se os praticantes de calistenia não precisam de introduções, para um leigo chegará ir ao YouTube para perceber o princípio de treino que assenta em usar como carga o corpo e que tem ganho adeptos ao longo da última década. Por cá também têm despontado recintos destes em diferentes pontos do país, que vão além do começaram por ser circuitos de manutenção e agora são zonas de treino mais organizadas, ginásios de rua como os que se associam às praias da Califórnia ou aos bairros de Nova Iorque.

Estamos entretanto nos subúrbios da grande Lisboa, no Parque Urbano de Casal de Cambra, o último ponto no mapa de quem segue a modalidade com afinco. É o caso de Emanuel Pardal, 35 anos, que apanhamos num treino matinal, ao lado da filha que lhe pede de vez em quando que use os elásticos que traz na mochila não para treinar a resistência mas para improvisar um baloiço nas barras. “Um amigo veio cá e disse-me que tinha de vir conhecer”, conta o enfermeiro de cuidados intensivos, que tem estado a formar-se nesta área e espera iniciar-se como treinador.

De Loures, Emanuel nunca tinha ido a Casal de Cambra e não conhecia o parque urbano. A vida destes primeiros tempos do parque tem sido assim, entre utilizadores locais e ‘forasteiros’, com o passa palavra a fazer de anfitrião já que o novo espaço, fruto de uma intervenção de requalificação nos últimos meses, não foi ainda inaugurado e supostamente os equipamentos estão ainda fechados. O espaço de workout tem pouco mais de 15 dias e no parque há outros aparelhos de manutenção que esta semana ainda estavam embrulhados, mas a junta de freguesia que funciona também dentro do parque sabe que já há utilizadores. “As pessoas veem ali os equipamentos novos e querem fazer exercício”, assente ao i o autarca Mário Santos, que admite que agora nesta etapa de desconfinamento foram deixando de colocar fitas, depois de gastos centenas de metros, mas apelando no entanto a que se mantenham os cuidados.

