O antigo Presidente da República Cavaco Silva já enviou as suas respostas à comissão de inquérito ao Novo Banco, tendo recorrido a várias citações do seu livro Quinta-feira e Outros Dias, no documento escrito endereçado ao presidente da comissão, Fernando Negrão.

Cavaco Silva começa por sublinhar que o Presidente da República, “nos termos da Constituição, não possui poder executivo nem exerce qualquer função no âmbito do sistema financeiro” e que “sendo um órgão unipessoal, não dispõe de serviços que lhe permitam recolher e processar informação ‘motu proprio’”.