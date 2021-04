A partida entre Portimonense e SL Benfica começou com a equipa da casa a vencer, mas os 'encarnados' acabaram por conseguir dar a volta ao marcador e garantir a vitória por 1-5.

A emoção do jogo começou aos 43 minutos, quando Beto inaugurou o marcador e colocou o Portimonense na frente, num importante golo que baralhou todo o jogo a minutos do intervalo. Já nos descontos da primeira parte, no entanto, Alex Grimaldo assistiu Pizzi, e os planos voltaram a alterar-se, indo as duas equipas para o intervalo num empate a uma bola.

Na segunda metade, no entanto, o Benfica entrou pronto a matar, e acabou por marcar mais quatro golos. Primeiro foi Darwin Núñez, assistido por Taarabt, seguindo-se um bis de Haris Seferovic, e ainda mais um golo dos 'encarnados', já nos descontos, pelos pés de Everton.

Assim, o SL Benfica recupera o terceiro lugar na tabela classificativa, com 60 pontos, a 10 de distância do líder Sporting CP.