Uma mulher, de 71 anos, seguia de carro, no lugar ao lado do condutor, numa estrada na Flórida, nos EUA, quando é atingida na cabeça com violência por um objeto que tinha atravessado o vidro para-brisas.

A condutora, filha da mulher ferida, encosta e para imediatamente e pede ajuda a um outro condutor e qual não é o espanto de ambos quando se apercebem que não foi uma pedra que atravessou o vidro, mas sim uma tartaruga.

Na chamada que fizeram para o 911, o equivalente ao nosso 112, é possível ouvir-se o condutor que ajudou as duas mulheres a exclamar com verdadeiro espanto: "Está ali uma tartaruga!", ao que a filha da vítima responde: "Uma tartaruga? Uma tartaruga verdadeira?", citam vários órgãos de comunicação locais.

O choque foi enorme, mas os ferimentos não foram graves, apesar de o golpe provocado pelo embate da tartaruga ter levado a uma hemorragia grande. A mulher foi levada para o hospital, mas está bem e tudo não passou de um susto.

Quanto à tartaruga ‘voadora’, a explicação parece agora ser mais simples, o animal deveria estar a atravessar a estrada quando foi atingido por outro veículo que a fez ‘voar’ até ao carro onde seguiam as duas mulheres.

Sublinhe-se que a tartaruga também não ficou ferida, tendo apenas alguns arranhões na carapaça e foi libertada novamente nos arredores do insólito incidente.