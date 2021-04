Um português, que sabe-se agora ser Pedro Duarte, foi encontrado amnésico no centro de São Paulo, no Brasil, tendo sido levado para o hospital Barra Funda onde ficou durante 20 dias. Pediu ajuda às autoridades quando se apercebeu que tinha perdido a memória.

A sua fotografia começou a ser divulgada nas redes sociais e um canal de televisão chegou a fazer uma notícia sobre ele. Foi aliás essa peça televisiva que levou ao seu reconhecimento por amigos que se dirigiram à unidade hospitalar.

No local, os amigos referiram que o homem se tratava de Pedro Duarte, um português que não vivia no Brasil, mas que se deslocava àquele país com frequência.

Pedro Duarte residirá na Austrália, mas parte da sua família vive em Lisboa, segundo os amigos que o reconheceram pela fotografia que o canal de televisão mostrou.

Veja a reportagem que passou na estação brasileira.