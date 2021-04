O secretário de Esatado Adjunto e da Saúde revelou, esta quinta-feira, que na terça-feira se realizou o número recorde de 94 mil testes num só dia.

"Há dois dias tivemos um recorde de testes à covid-19: mais de 94 mil testes. Relembro que, no início de março de 2020, tínhamos pouco mais de dois mil testes. Atingimos dez milhões de testes hoje, em números redondos, e fazemos mais de 970 mil testes por milhão de habitantes" disse António Sales, após a inauguração das ampliações das unidades de ambulatório de Gastrenterologia e da Pneumologia do Hospital de Santo André, unidade do Centro Hospitalar de Leiria.

O governante fez questão de sublinhar que a massificação de testagem nada tem a ver com um aumento de incidência da covid-19 em Portugal, mas sim à necessidade de estarmos "mais capacitados para enfrentar o problema de frente" é preciso "testar para encontrar" os casos positivos.

António Sales destacou ainda o facto de durante o fim de semana terem sido vacinadas "mais de 180 mil pessoas". "É um verdadeiro teste à nossa capacidade de planeamento e de organização."