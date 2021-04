Eunseong Ko, um músico sul-coreano, surpreendeu tudo e todos ao interpretar a música “Amar pelos Dois” do português Salvador Sobral.

No programa “Open Concert” do canal KBS – Korean Broadcasting System, a estrela provou que, apesar do idioma português ser mais dos mais difíceis do mundo, interpretá-lo e deixar todos rendidos não é uma tarefa impossível.

A interpretação da música que trouxe para Portugal o troféu do Festival Eurovisão da Canção, em 2017, conta já com milhares de visualizações e comentários nas plataformas digitais.

"Como portuguesa, tenho de dizer que ele cantou de uma forma muito bonita, a pronúncia dele é muito boa", lê-se num comentário. “Fantástico. Cantar em português não é fácil, mas ele fê-lo muito bem. Foi perfeito. Parabéns de Portugal”, diz outro internauta.