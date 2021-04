A reeleição de Joaquim Evangelista como presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) é já uma realidade, conquistando o presidente mais um mandato frente à instituição, até 2025.

Evangelista angariou 521 votos (98%), face aos 10 votos da lista B (2%), liderada por Ibraim Cassamá, vencendo assim um quinto mandato. Joaquim Evangelista, de 54 anos, está à frente do organismo há 17 anos.

Estas eleições ficaram, no entanto, marcadas pela inédita oposição ao advogado, por parte da lista “De Jogadores para Jogadores”, que teve na frente Ibraim Cassamá, jogador do Real Massamá, e Ana Filipa Lopes (Tita), militante do Condeixa, na liga feminina.