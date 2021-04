Era uma noite tranquila a de 30 de outubro de 1938. Tudo parecia correr com normalidade até que a rede de rádio CBS - Columbia Broadcasting System interrompeu a sua programação musical para noticiar a invasão terrena por extraterrestres. A “notícia em edição extraordinária” tratava-se da dramatização, por Orson Welles, do livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, do escritor inglês Herbert George Wells.

Naquela hora, além de levar a que a CBS ultrapassasse a emissora concorrente NBC, a radionovela desencadeou o pânico em várias cidades norte-americanas, até porque o programa foi ouvido por seis milhões de pessoas. Destas, metade sintonizou quando o programa já havia começado, perdendo a introdução em que Welles explicava que aquele seria o 17.º segmento semanal de radioteatro.

Welles aliou a dramatização da obra literária, relatando a chegada de centenas de marcianos a bordo de naves extraterrestres à cidade de Grover’s Mill, no estado de Nova Jersey, a outros elementos-chave que conferiram credibilidade à narrativa: reportagens no exterior, entrevistas com testemunhas da chegada dos extraterrestres, opiniões de peritos e também das autoridades, efeitos sonoros, sons ambiente, gritos e até a emoção dos supostos repórteres e comentadores.

