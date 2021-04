Mais um dia, mais uma jornada da Primeira Liga. No dia em que o Santa Clara e Moreirense empataram a zeros, e o Marítimo bateu por 1-0 o Rio Ave, o SC Braga recebeu o Boavista e bateu os axedrezados por 2-1.

Os visitantes começaram por inaugurar o marcador, ao fim da primeira meia hora de jogo, pelos pés de Sebastian Perez.

A felicidade do Boavista não durou, no entanto, muito, com Fransérgio a atingir o empate ainda na primeira parte, assistido por Nicolás Gaitán.

Na segunda metade, a polémica chegou à Pedreira, quando Jackson Porozo foi expulso com cartão vermelho direto.

O resultado mantinha-se, mas Andraz Sporar não se conformou, e completou a reviravolta no marcador, aos 82 minutos, garantindo mais três pontos para o SC Braga, que fica em terceiro lugar na tabela classificativa provisoriamente.