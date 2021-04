Espanha vacinou 465.777 pessoas em apenas 24 horas, um número recorde desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no país. O anúncio do Ministério da Saúde espanhol surge no mesmo dia em que foram registados mais 10.232 casos de contágio e 148 óbitos.

Em relação à véspera, há um aumento do número de casos (7.486) e de mortes (114). No entanto, a vacinação no país continua a aumentar e atingiu um novo recorde com mais de 465 mil pessoas vacinadas em 24 horas. O anterior recorde foi de 453.682 imunizações, a 8 de abril.

A incidência situa-se nos 229 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O País Basco, Navarra e Madrid são as comunidades mais afetadas com incidências de 448, 425 e 401, respetivamente.

Atualmente há 10.108 pessoas com covid-19 internadas nos hospitais espanhóis, 1.231 das quais deram entrada nas últimas 24 horas. Em Unidades de Cuidados Intensivos há 2.288 pacientes.

Desde o início da pandemia, as autoridades espanholas já deram conta de 3.446.072 infeções e 77.364 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.