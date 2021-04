Há com cada maluco. Ora aqui está uma expressão que cai que nem uma luva nesta história. Javier, um utilizador espanhol das redes sociais, criou todo um novo, e delirante, mundo nas suas contas de Instagram e TikTok, só nesta página é seguido por mais de dois milhões de pessoas.

Javier clama ter acordado num hospital de Valência em 2027, depois de ter sido submetido a uma experiência cientifica realizada no ano 2021, e após a qual viajaria no tempo para o futuro, mas qualquer coisa não correu como o previsto. Pois o “único sobrevivente”, segundo as suas próprias palavras, acabou por ir parar a uma “realidade paralela” onde não existem outros seres humanos.

“Acordei sozinho num hospital de Valência (Espanha). Não me recordava do meu nome nem de onde vinha. Decidi sair à rua. E não havia ninguém", descreveu. "Tudo estava como em 2021, mas os aparelhos mostravam 2027", afirmou Javier.

O espanhol aproveita-se de existir um dever de recolhimento, devido às restrições impostas pela situação de pandemia, para mostrar imagens de diversos locais absolutamente desertos e sem qualquer presença humana.

As reações à página são tantas ou mais do que delírios de Javier e também há de tudo um pouco, há quem leve o caso demasiado a sério e peça provas da veracidade da história, assim como também há quem entre na brincadeira – ou loucura – do ‘único sobrevivente’ e aguarde ansiosamente pela próxima publicação.

Há também quem diga que tudo não passa de uma campanha de marketing.