O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, esta quinta-feira, que o levantamento das restrições de circulação nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha irão manter-se até que os países tenham reunidas as condições de segurança.

“O Governo procede a uma revisão quinzenal da situação. Portanto, para já, as fronteiras vão manter-se fechadas no espírito de boa colaboração que temos mantido com Espanha”, afirmou Costa, em declarações aos jornalistas, na XXVII Cimeira Ibero Americana.

O levantamento das restrições à circulação acontecerá "quando os dois países concluírem que é o momento certo para o fazer".

"Como se sabe, Portugal está num processo de desconfinamento, mas é um processo de desconfinamento a conta-gotas, em que cada dia temos de medir a evolução da pandemia de Covid-19", sublinhou.