Os bancos têm vindo a aumentar os custos dos mais variados serviços e há casos em que esses gastos duplicaram e até mesmo triplicaram nos últimos meses.

As transferências interbancárias (entre bancos diferentes) não ficam de fora desta realidade se forem efetuadas ao balcão. Evite optar por esta modalidade a não ser que necessite de acompanhamento personalizado. Para contornar estes custos, em vez de entrar no banco, opte por fazer essa transferência na caixa multibanco já que, aqui, a operação é sempre gratuita. Este é o método mais económico para quem deseja fazer transferências de caráter pontual, pese embora seja restrito a determinados montantes. No entanto, há bancos que não cobram nada por este serviço quando é realizado através da internet e há quem exija certos requisitos que determinam também a isenção aos clientes que os cumprem.

Para os consumidores abrangidos, esta é também uma opção mais favorável, além de poderem realizar a operação sem sair de casa. Outra possibilidade é realizar as transferências por via telefónica. Estas têm a opção de poderem ser efetuadas com ou sem operador, ficando a segunda alternativa mais económica.