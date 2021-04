Há mais Vida para o Estado Providência em Cascais

Inovar é um ciclo de resiliência. Tentar, errar, aprender. Tentar, superar, melhorar. Fechar os olhos perante as necessidades das pessoas que saltam à nossa frente é moralmente errado e uma revelação de fraqueza política.

Consegue imaginar uma cidade em que todos os cidadãos têm, sem sair de casa, cuidados de saúde gratuitos, imediatos, de qualidade e à distância de uma chamada telefónica?

Não é preciso imaginar mais. Em Cascais, é esta a realidade desde ontem. Vinte de abril de 2021 marca, por iniciativa municipal, uma viragem na abordagem local aos cuidados de saúde com o inédito programa “Vida Cascais”.

Utilizando a melhor tecnologia disponível, o “Vida Cascais” inaugura uma nova era em que qualquer pessoa, mais nova ou mais velha, só precisa de uma ligação à internet para ter cuidados de saúde de padrões verdadeiramente europeus. Sem triagens. Sem filas de espera. Sem sobrecarregar o SNS. A nossa filosofia é tudo, para todos.

O “Vida Cascais” é uma plataforma de serviços que está na base do que baptizámos como SL3S – Sistema Local de Saúde e Solidariedade Social.

Com mais de 45 soluções de saúde, apoio social, bem-estar e envelhecimento ativo ao dispor da população, o programa terá um crescimento orgânico, será melhorado ao longo do tempo, mas arranca já com cinco medidas bandeira. Mais do que uma plataforma de serviços, o “Vida Cascais” também é uma rede de parceiras. Para montar o programa, somámos à Câmara de Cascais as quatro juntas de freguesia para garantir capilaridade no território. Ao poder autárquico juntámos o conhecimento médico, social, cultural e tecnológico com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, a Cruz Vermelha da Costa do Estoril, a Fundação D. Luís I, a Fundação Cascais e o Serviço Médico Permanente. É esta grande coligação de parceiros, de competências, que já está a levar desde ontem os melhores cuidados de saúde aos cascalenses.

Pela sua novidade, detalho aqui algumas das medidas mais icónicas do “Vida Cascais”.

(1) Teleconsultas de medicina geral e familiar. Ligando-se à internet, através de um tablet, de um computador, ou mesmo de um telemóvel, no prazo máximo de 30 minutos após ter feito a marcação na linha Cascais (800 203 186) os cascalenses beneficiam de uma consulta de clinica geral. O serviço está disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, e é assegurado pelo Serviço Médico Permanente. Caso o médico o determine, em função da avaliação do quadro clínico do doente, as teleconsultas podem incluir a entrega gratuita de medicamentos ao domicílio ou até mesmo o transporte em ambulância para o hospital. Mais do que um conforto para a população, mais do que os cuidados que oferece, este é um serviço que tem como efeito não intencional resgatar os nossos idosos da solidão extrema que, nalguns casos, os aflige. Mais do que uma consulta médica, esta é uma ferramenta de inclusão social, de humanidade e de amor ao próximo.

(2) Teleconsultas de Pediatria: tal como no caso anterior, também estes atos médicos são realizados à distância, mediante marcação prévia, e incluem entrega ao domicílio de medicamentos e transporte em ambulância, se determinado pelo médico. As consultas são realizadas num prazo máximo de 3 horas após marcação, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A teleconsulta de pediatria, para além do seu valor intrínseco, é um importantíssimo apoio às famílias de Cascais com filhos pequenos – para quem os pediatras têm um papel particularmente tranquilizador.

(3) Projeto-Piloto Cabine Saúde: a mais disruptiva das soluções tecnológicas que estamos a colocar ao serviço dos cidadãos. A cabina saúde assemelha-se a uma cápsula espacial onde os maiores de 18 anos serão consultados por um clínico geral. A cabine corre mais de uma dúzia de exames de diagnóstico e check-up: otoscopia, estetoscopia, eletrocardiograma, dermatoscopia, rastreio visual, oxigénio no sangue, entre outros. A cabina saúde é um piloto que nasce de uma parceria com a Fundação Cascais, há muitos anos um parceiro do nosso território na inovação e no desbravar de novas soluções para velhos problemas.

(4) Médico e enfermeiro ao domicílio. Os cascalenses já não precisam de subscrever um seguro de saúde para ter serviços de medicina ou enfermagem ao domicílio. O “Vida Cascais” garante-lhes isso a preços especiais sem necessidade de qualquer apólice. Consistente com o nosso objetivo de despressurizar o SNS, o serviço de médico e enfermeiro em casa será certamente um dos mais requisitados enquanto vivermos no ambiente pandémico.

(5) Projeto bata-branca. Tendo na Santa Casa da Misericórdia e no ACES Cascais os nossos parceiros neste projeto, o que se pretende é criar uma cobertura universal de médico de família para a população de Cascais. Para esse efeito, a Câmara de Cascais adquiriu e remodelou um edifício que servirá de sede ao “bata-branca”.

Transversal a todo o programa é o conceito de “envelhecimento ativo”.

Vivemos mais tempo. Temos de o viver melhor. Este programa, em todas as suas componentes, trabalha a qualidade de vida de forma permanente – na aprendizagem, na assistência e na promoção da cultura e da identidade. A melhor garantia de que atingiremos os nossos objetivos estão nos parceiros que trouxemos para bordo.

Está à vista o potencial transformador do “Vida Cascais”. Gostamos de ser um território laboratório. Gostamos do novo. Não somos resistentes à mudança. Abraçamos a tecnologia. Sabemos que, não raras vezes, pagamos um preço por irmos à frente a desbravar caminho. Mas estamos dispostos a pagar esse preço porque aprendemos com os erros e partilhamo-los para que outros, depois de nós, não se percam por onde nós já passámos.

Quem quer ser presidente de Câmara no século XXI tem de abraçar esta predisposição para a mudança, para identificar e abordar as necessidades das pessoas.

Esta é a filosofia de governo de que me orgulho em Cascais. Cada vez menos uma simples Câmara Municipal, cada vez mais um Estado Providência Local que cuida de todos os seus concidadãos.

