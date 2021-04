O segredo é a alma do negócio – a frase pode ser batida mas, neste caso, aplica-se na perfeição: a divulgação nos últimos dias pela comunicação social das recentes reuniões que juntaram Alfredo Casimiro, acionista privado da Groundforce, e os espanhóis da Atitlan colocaram travão a fundo nas negociações para a venda da parte que pertence à Pasogal de Alfredo Casimiro na empresa de handling do Grupo TAP, apurou o i. E, neste momento, todos os cenários se mantêm ainda em aberto.

Fonte próxima do processo explicou ao nosso jornal que, nas últimas semanas, Alfredo Casimiro, presidente da Groundforce e líder da Pasogal, terá finalmente recuado no braço-de-ferro com o Governo e aceitado vender a parte de 50,1% que lhe pertence na empresa de gestão de bagagens (os restantes 49,9% estão na posse da TAP).

A Atitlan, fundo de capital de risco com sede em Valência, Espanha – e que é em Portugal está presente através de diversos investimentos nos setores do imobiliário e agroalimentar – ganhou a dianteira pela mão do Governo e da TAP.

