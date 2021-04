Fora com o velho, venha o novo. Assim pensam os pioneiros do investimento em criptoativos, que recentemente passaram as suas atividades para um novo domínio: a criptoarte, também chamada de arte digital, baseada no uso de ‘tokens não-fungíveis’ (NFTs na sigla em inglês), a tecnologia que permite a comercialização destas obras virtuais.

A moda pegou, e em março deste ano tinham sido já investidos mais de 200 milhões de dólares (cerca de 166 milhões de euros) em NFTs. É já uma atividade em que estão envolvidas figuras como o artista urbano Vhils, que lançou várias obras neste formato, a modelo e businesswoman Kate Moss, que leiloou alguns dos seus vídeos para a caridade, a banda Megadeth, que vendeu uma animação rotativa com o seu símbolo por 18 mil dólares, e o artista The Weeknd, que arrecadou uns estonteantes 2 milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros) com uma coleção de NFTs.

Estes valores, no entanto, não chegam aos calcanhares do ‘top 5’. Tome-se o exemplo da venda do primeiro tweet de sempre. Jack Dorsey, fundador da rede social, colocou à venda o inédito pedaço de informação digital, associado a um NFT específico, que acabou por vender-se por 2,9 milhões de dólares (cerca de 2,5 milhões de euros). O comprador, um homem de negócios da Malásia chamado Sina Estavi, referiu na altura sentir-se como se estivesse a “comprar a Mona Lisa”. Mas esta nem sequer foi a transferência mais cara de sempre de um NFT.

