Um gentleman chamado Guardiola

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, um dos contemplados da Superliga, revelou uma vez mais porque é um homem diferente no mundo da bola

O anúncio da Superliga europeia de futebol, com 12 clubes fixos – ingleses, espanhóis e italianos – provocou um pequeno terramoto nos espíritos desportivos europeus. O povo saiu à rua, principalmente em Inglaterra, e fez saber que esta liga de clubes riquinhos não terá o seu apoio. E é curioso que tenham sido os adeptos ingleses a manifestarem-se contra, atendendo a que Inglaterra seria um dos países com mais clubes. Mas lá, pelos vistos, o que conta é a verdade desportiva e não tanto os interesses económicos de alguns clubes. Pep Guardiola, treinador do Manchester City, um dos contemplados da Superliga, revelou uma vez mais porque é um homem diferente no mundo da bola, manifestando-se contra a nova prova: “Não é desporto quando o sucesso está garantido e não importa se perdes, quando não há relação entre esforço e sucesso. Apoio o meu clube, faço parte do clube, mas também tenho uma opinião e quero ter mais informação”. O contraste com os treinadores do Real Madrid e da Juventus é enorme, pois estes optaram por não dar a sua posição, temendo a reação dos seus presidentes.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.