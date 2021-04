A Superliga europeia desmorona-se, apenas 48 horas após o anúncio da sua criação.

Se o Manchester City foi a primeira equipa a desligar-se oficialmente da competição, seguiram-se o Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham, faltando saber se o Chelsea estará ou não também fora deste campeonato, como anunciaram os meios de comunicação durante esta terça-feira.

Os quatro clubes da Premier League recorreram às suas redes sociais para anunciar oficialmente o seu desligamento da Superliga europeia, após uma reunião de emergência que juntou os 12 clubes fundadores anunciados. O Arsenal pediu desculpas pelo "erro", e garantiu ter ouvido os apelos dos adeptos e a comunidade do futebol. Já o Liverpool, cujo técnico, Jürgen Klopp, foi fortemente crítico da competição, garantiu que a ligação foi "descontinuada", ao mesmo tempo que o Manchester United "ouviu atentamente a reação dos fãs, do governo do Reino Unido e de outras partes interessadas importantes", e o Tottenham Hotspur lamentou a "ansiedade" que a proposta criou.

No domingo, 18 de abril, 12 clubes europeus anunciaram a criação de uma Superliga no continente, à rebeldia da UEFA e de outras instituições administrativas do futebol. Entre esses 12 clubes, seis eram ingleses, três italianos e três espanhóis, pelo que, uma vez que seja anunciada a expectável desistência do Chelsea, o novo projeto ficará reduzido, para já, a seis equipas.

(Em atualização)