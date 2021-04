Segundo o recente relatório de vacinação da Direção-Geral de Saúde (DGS), 689.329 pessoas já completaram a vacinação contra a covid-19 em Portugal, mais 53.332 em relação à semana anterior, correspondendo a 7% da população do país.

Portugal já vacinou 20% da população, mais de dois milhões de pessoas – 2.015.225 - com a primeira dose, das quais 420.963 receberam a vacina na semana passada.

Até dia 18 de abril, Portugal já recebeu 2.983.590 doses de vacinas contra o novo coronavírus e dessas distribuiu 2.679.813.

De acordo com o relatório divulgado esta terça-feira, 91% das pessoas com mais de 80 anos (617.566) já receberam a primeira dose da vacina, das quais 58% completou a vacinação (394.186).

No grupo dos 65 aos 79 anos, 42% das pessoas (669.263) já tomaram a primeira dose e 4% (59.658) recebeu a segunda dose.

Já no grupo dos 50 aos 74 anos, foi administrada a 16% das pessoas (355.519) a primeira dose, das quais 4% (84.810) concluiu a vacinação.

Dos 25 aos 49 anos, 10% (345.865) já tem a primeira dose tomada e 4% (138.923) tem a segunda dose inoculada.

Apenas 3% do grupo dos 18 aos 24 anos (26.683) recebeu a primeira dose, mais 4.401 pessoas em relação ao último relatório divulgado no dia 12 de abril. Já 2% (11.535) inoculou as duas doses.

Por último, 325 pessoas do grupo dos 0 aos 17 anos já têm a primeira dose, enquanto 217 completaram a vacinação.

Em relação à distribuição geográfica, Lisboa e Vale do Tejo é agora a região que administrou mais vacinas (888.770), ao vacinar 175.981 pessoas na última semana.

Semelhante ao relatório divulgado no dia 12, o Centro e o Alentejo são as regiões onde o processo de vacinação se encontra mais ritmado. 11% da população no Alentejo já concluiu a vacinação, enquanto 25% recebeu a primeira dose. No centro, 9% tem a vacinação completa e também 25% da população já tomou a primeira dose.

Nas restantes regiões de Portugal continental, 6% das pessoas em Lisboa e Vale do Tejo tem a vacinação completa e 18% recebeu a primeira dose da vacina. No Algarve, também 6% administrou as duas doses e 16% tomou a primeira vacina.

Já nos arquipélagos, os Açores tem 13% da sua população com a primeira dose administrada, aumentando 4% em relação à semana passada. 7% tem a vacinação concluída. Na Madeira, 20% já recebeu a primeira dose (mais 3%) e 8% tomou a última vacina.

